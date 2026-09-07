Сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей в элите ЧМ-2027

Соперники и регламент в группе А

После успешного выступления в Дивизионе 1A по итогам ЧМ-2026, где украинцы заняли второе место и завоевали долгожданную путевку наверх, "сине-желтые" оказались среди 16 сильнейших команд мирового хоккея. На групповой стадии турнира, который примет Германия, сборная Украины сыграет в группе А.

Соперниками нашей команды станут Германия, Швейцария, Финляндия, Швеция, Латвия, Австрия и Словения. На круговом этапе каждая сборная проведет по семь поединков. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал, а сборная, которая займет последнее место в группе, понизится в классе.

Расписание поединков сборной Украины:

14 мая (17:20): Украина – Швеция

Украина – Швеция 16 мая (21:20): Германия – Украина

Германия – Украина 18 мая (17:20): Украина – Австрия

Украина – Австрия 19 мая (21:20): Словения – Украина

Словения – Украина 21 мая (17:20): Латвия – Украина

Латвия – Украина 22 мая (21:20): Финляндия – Украина

Финляндия – Украина 24 мая (21:20): Украина – Швейцария

Новый тренер и подготовка к историческому старту

Это возвращение в элитный дивизион станет для Украины первым с 2007 года. На фоне исторического достижения Федерация хоккея Украины решилась на кардинальные изменения в руководстве команды: организация не стала продолжать сотрудничество с тренерским штабом Дмитрия Христича, доверив должность главного тренера Алексею Бобкину .

К мировому первенству украинские хоккеисты будут готовиться через участие в трех этапах Европейского кубка наций, которые пройдут в ноябре, декабре и феврале. Именно осенний турнир станет официальным дебютом Бобкина во главе национальной сборной.