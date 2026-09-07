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Другое 07 сентября 2026, 17:38

Сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей в элите ЧМ-2027

Международная федерация обнародовала календарь игр: с кем и когда сыграют "сине-желтые"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Украины (фото: ФХУ)
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Международная федерация хоккея (IIHF) официально представила расписание поединков чемпионата мира-2027 в Топ-дивизионе. Свой календарь в компании сильнейших сборных планеты получила и национальная команда Украины, которая выступит на таком уровне впервые за два десятилетия.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт IIHF.

Соперники и регламент в группе А

После успешного выступления в Дивизионе 1A по итогам ЧМ-2026, где украинцы заняли второе место и завоевали долгожданную путевку наверх, "сине-желтые" оказались среди 16 сильнейших команд мирового хоккея. На групповой стадии турнира, который примет Германия, сборная Украины сыграет в группе А.

Соперниками нашей команды станут Германия, Швейцария, Финляндия, Швеция, Латвия, Австрия и Словения. На круговом этапе каждая сборная проведет по семь поединков. Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал, а сборная, которая займет последнее место в группе, понизится в классе.

Расписание поединков сборной Украины:

  • 14 мая (17:20): Украина – Швеция
  • 16 мая (21:20): Германия – Украина
  • 18 мая (17:20): Украина – Австрия
  • 19 мая (21:20): Словения – Украина
  • 21 мая (17:20): Латвия – Украина
  • 22 мая (21:20): Финляндия – Украина
  • 24 мая (21:20): Украина – Швейцария

Новый тренер и подготовка к историческому старту

Это возвращение в элитный дивизион станет для Украины первым с 2007 года. На фоне исторического достижения Федерация хоккея Украины решилась на кардинальные изменения в руководстве команды: организация не стала продолжать сотрудничество с тренерским штабом Дмитрия Христича, доверив должность главного тренера Алексею Бобкину .

К мировому первенству украинские хоккеисты будут готовиться через участие в трех этапах Европейского кубка наций, которые пройдут в ноябре, декабре и феврале. Именно осенний турнир станет официальным дебютом Бобкина во главе национальной сборной.

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