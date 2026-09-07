Збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027

Суперники та регламент у групі А

Після успішного виступу в Дивізіоні 1A за підсумками ЧС-2026, де українці посіли друге місце та вибороли омріяну путівку нагору, "синьо-жовті" опинилися серед 16 найсильніших команд світового хокею. На груповій стадії турніру, який прийматиме Німеччина, збірна України змагатиметься у групі А.

Суперниками нашої команди стануть Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Австрія та Словенія. На коловому етапі кожна збірна проведе по сім поєдинків. Чотири найкращі колективи пройдуть до чвертьфіналу, а команда, яка посяде останнє місце у групі, понизиться у класі.

Розклад поєдинків збірної України:

14 травня (17:20): Україна – Швеція

Україна – Швеція 16 травня (21:20): Німеччина – Україна

Німеччина – Україна 18 травня (17:20): Україна – Австрія

Україна – Австрія 19 травня (21:20): Словенія – Україна

Словенія – Україна 21 травня (17:20): Латвія – Україна

Латвія – Україна 22 травня (21:20): Фінляндія – Україна

Фінляндія – Україна 24 травня (21:20): Україна – Швейцарія

Новій тренер та підготовка до історичного старту

Це повернення до елітного дивізіону стане для України першим із 2007 року. На тлі історичного досягнення Федерація хокею України наважилася на кардинальні зміни в керівництві команди: організація не стала продовжувати співпрацю із тренерським штабом Дмитра Христича, довіривши посаду головного тренера Олексію Бобкіну.

До світової першості українські хокеїсти готуватимуться через участь у трьох етапах Європейського кубка націй, які пройдуть у листопаді, грудні та лютому. Саме осінній турнір стане офіційним дебютом Бобкіна на чолі національної збірної.