Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попала в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года в Европе. Наша спортсменка вошла в топ-10 номинанток после блестящего сезона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт European Athletics.
Уникальный шанс для украинки
В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.
Магучих уже признавалась лучшей легкоатлетой Европы в 2024 году. Среди всех номинанток этого года она является единственной спортсменкой, которая претендует на свое второе отличие в карьере.
Кто вошел в список претенденток
Вместе с Магучих за высокую награду сразятся еще 9 звездных атлеток:
- Надя Батоклетти (Италия) – бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м (оформила "золотой дубль" на двоих Евро подряд);
- София Фиорини (Италия) – марафонская ходьба (установила мировой рекорд – 3:15:11);
- Эми Гант (Великобритания) – бег на 100 м, 200 м (первая в истории получила 4 "золота" на одном Евро);
- Джорджия Гантер-Белл (Великобритания) – бег на 800 м, 1500 м;
- Генриетте Егер (Норвегия) – бег на 400 м;
- Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту;
- Мария Перес (Испания) – полумарафонская ходьба (рекордсменка мира);
- Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра (третий раз подряд стала чемпионкой Европы);
- Одри Верро (Швейцария) – бег на 800 м (показала 3-е лучшее время в истории дисциплины);
- Эмма Заплеталова (Словакия) – бег на 400 м с барьерами (обрела историческое "золото" для страны).
Как будут определять победительницу
Имя трех финалисток премии станет известно 1 октября, а оглашение победительницы состоится во время торжественной церемонии 24 октября.
Итоговый результат сформируют по итогам четырех типов голосования (каждый весит 25%) - голосование болельщиков, голосование федераций-членов European Athletics, выбор представителей СМИ и оценка экспертной комиссии.
Номинанты среди мужчин
Организация также обнародовала список претендентов на титул лучшего легкоатлета среди мужчин.
В него вошли Арман Дюплантис, Якоб Ингебригтсен, Джанмарко Тамбери, Карстен Варгольм, а также Энди Диас Эрнандес, Кристиан Чех, Симон Эхаммер, Бенце Галаш, Массимо Стано и Мильтиадис Тентоглу.
Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих поразила образ на красной дорожке перед историческим ЧМ.