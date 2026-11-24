Лига чемпионов по футзалу. 1/8 финала, первый матч

"L84 Торино" (Италия) – ХИТ (Украина) – 0:1

Гол: Педяш, 13.

ХИТ выстоял под давлением и забил решающий гол

Итальянцы активно начали встречу и уже на второй минуте создали опасный момент: Решиа после передачи партнера пробил рядом со штангой. Впоследствии Де Оливейра нанес удар с близкого расстояния, однако вратарь украинцев Александр Кравец спас свою команду.

На 11-й минуте Салас пробивал издали, но Кравец снова справился с опасностью. Вскоре ХИТ ответил результативной атакой. На 13-й минуте Александр Педяш после вброса с аута точно пробил с лета, отправив мяч между ног голкипера "L84 Торино" и открыв счет.

В конце первого тайма украинцы могли удвоить преимущество: Первеев нанес опасный удар, однако вратарь хозяев сумел парировать его.

Кравец и Чижик помогли удержать победу

После перерыва L84 Торино продолжил искать возможности для того, чтобы отыграться. Кравец неоднократно спасал ХИТ, в частности во время атак итальянцев, в которых соперники наносили несколько ударов подряд.

Даниил Чижик также имел шанс увеличить преимущество украинской команды, когда вышел один на один с вратарем, но не смог реализовать момент. В итоге ХИТ сохранил минимальное преимущество и одержал важную выездную победу, оставив за собой преимущество домашнему ответному матчу.

Как ХИТ прошел групповой этап

Украинский клуб завершил групповой раунд Лиги чемпионов без проигрыша. ХИТ набрал семь очков и занял второе место в квартете, разница забитых и пропущенных мячей 11:7. По дополнительным показателям киевляне уступили первую позицию португальской "Бенфике".

Когда состоится ответный матч

Второй поединок между ХИТом и L84 Торино запланирован на 4 декабря. Именно по его итогам определится команда, продолжающая борьбу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд, поединки которого запланированы на 8 и 19 февраля 2027 года.