Ліга чемпіонів з футзалу. 1/8 фіналу, перший матч

"L84 Торіно" (Італія) - ХІТ (Україна) - 0:1

Гол: Педяш, 13.

ХІТ вистояв під тиском і забив вирішальний гол

Італійці активно розпочали зустріч і вже на другій хвилині створили небезпечний момент: Решіа після передачі партнера пробив поруч зі стійкою. Згодом Де Олівейра завдав удару з близької відстані, проте воротар українців Олександр Кравець врятував свою команду.

На 11-й хвилині Салас пробивав здалеку, але Кравець знову впорався з небезпекою. Невдовзі ХІТ відповів результативною атакою. На 13-й хвилині Олександр Педяш після вкидання з ауту влучно пробив з льоту, відправивши м'яч між ногами голкіпера "L84 Торіно" та відкривши рахунок.

Наприкінці першого тайму українці могли подвоїти перевагу: Первєєв завдав небезпечного удару, однак воротар господарів зумів парирувати його.

Кравець і Чижик допомогли втримати перемогу

Після перерви "L84 Торіно" продовжив шукати можливості для того, щоб відігратися. Кравець неодноразово рятував ХІТ, зокрема під час атак італійців, у яких суперники завдавали кількох ударів поспіль.

Данііл Чижик також мав шанс збільшити перевагу української команди, коли вийшов сам на сам із воротарем, але не зміг реалізувати момент. У підсумку ХІТ зберіг мінімальну перевагу та здобув важливу виїзну перемогу, залишивши за собою перевагу перед домашнім матчем-відповіддю.

Як ХІТ пройшов груповий етап

Український клуб завершив груповий раунд Ліги чемпіонів без поразок. ХІТ набрав сім очок та посів друге місце у квартеті, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів 11:7. За додатковими показниками кияни поступилися першою позицією португальській "Бенфіці".

Коли відбудеться матч-відповідь

Другий поєдинок між ХІТом та "L84 Торіно" запланований на 4 грудня. Саме за його підсумками визначиться команда, яка продовжить боротьбу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до наступного раунду, поєдинки якого заплановані на 8 та 19 лютого 2027 року.