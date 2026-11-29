Обломок на трассе решил судьбу Гран-при Катара: кто победил в Формуле-1
В воскресенье, 29 ноября, на трассе "Лусаил" завершился 22-й этап чемпионата мира по Формуле-1 - Гран-при Катара. Победу одержал пилот Mercedes Кими Антонелли, опередивший своего напарника Джорджа Расселла. Третьим финишировал представитель McLaren Оскар Пиастри.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как Антонелли одержал победу
Гонку с поул-позиции начал Джордж Расселл, выигравший субботнюю квалификацию. Рядом с ним стартовал напарник по Mercedes Кими Антонелли.
Расселл сохранил лидерство после старта, а Антонелли держался сзади. Борьба двух пилотов немецкой команды обещала стать главной интригой заезда. Однако судьбу первого места решила не непосредственная борьба на трассе, а необычный инцидент.
После вылета Арвида Линдблада на трассе оказался кусок полистирола, застрявший в передней части болида Расселла. Из-за этого автомобиль британца потерял часть аэродинамической эффективности.
На 35-м круге Расселл заехал на пит-стоп. Механики Mercedes пытались вытащить посторонний предмет, но задержка стоила гонщику около десяти секунд. Этим воспользовался Антонелли, после волны пит-стопов захвативший лидерство.
Mercedes оформила дубль
На заключительном отрезке гонки Антонелли уверенно увеличивал отрыв от напарника. В результате Антонелли пересек финишную линию первым, опередив Расселла на 31,4 секунды.
Для 20-летнего итальянца эта победа стала десятой в сезоне-2026. Третье место завоевал Оскар Пиастри. Австралиец сумел опередить Макса Ферстаппена, завершившего гонку четвертым. Пятерку лучших замкнул Ландо Норрис.
Результаты Гран-при Катара 2026
- Кими Антонелли (Mercedes)
- Джордж Расселл (Mercedes)
- Оскар Пиастри (McLaren)
- Макс Ферстаппен (Red Bull)
- Ландо Норрис (McLaren)
- Льюис Гамильтон (Ferrari)
- Шарль Леклер (Ferrari)
- Исаак Хаджар (Red Bull)
- Лиам Лоусон (Racing Bulls)
- Габриэл Бортолето (Audi)
Что означают результаты гонки
Кими Антонелли еще до этапа в Катаре досрочно обеспечил себе дебютный титул чемпиона мира. Победа в Лусаиле позволила итальянцу довести количество выигранных Гран-при в этом сезоне до десяти. Несмотря на неудачу в борьбе за победу, Расселл принес Mercedes двойной подиум.
Макс Ферстаппен благодаря четвёртому месту гарантировал себе второе место в личном зачете чемпионата. Ferrari также добилась важного результата. Шестое место Льюиса Гамильтона и седьмое место Шарля Леклера позволили итальянской команде досрочно обеспечить второе место в Кубке конструкторов.
Сезон-2026 завершится Гран-при Абу-Даби, который состоится 4-6 декабря. Финальная гонка чемпионата запланирована на воскресенье, 6 декабря.
Предыдущий этап Формулы-1 запомнился ошибкой Расселла и столкновением напарников по "Феррари".