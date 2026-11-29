Уламок на трасі вирішив долю Гран-прі Катару: хто переміг у Формулі-1
У неділю, 29 листопада, на трасі "Лусаїл" завершився 22-й етап чемпіонату світу з Формули-1 — Гран-прі Катару. Перемогу здобув пілот Mercedes Кімі Антонеллі, який випередив свого напарника Джорджа Расселла. Третім фінішував представник McLaren Оскар Піастрі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Як Антонеллі здобув перемогу
Гонку з поул-позиції розпочав Джордж Расселл, який виграв суботню кваліфікацію. Поруч із ним стартував напарник по Mercedes Кімі Антонеллі.
Расселл зберіг лідерство після старту, а Антонеллі тримався позаду. Боротьба двох пілотів німецької команди обіцяла стати головною інтригою заїзду. Однак долю першого місця вирішила не безпосередня боротьба на трасі, а незвичайний інцидент.
Після вильоту Арвіда Ліндблада на трасі опинився шматок полістиролу, який застряг у передній частині боліда Расселла. Через це автомобіль британця втратив частину аеродинамічної ефективності.
На 35-му колі Расселл заїхав на піт-стоп. Механіки Mercedes намагалися витягнути сторонній предмет, але затримка коштувала гонщику приблизно десяти секунд. Цим скористався Антонеллі, який після хвилі піт-стопів захопив лідерство.
Mercedes оформила дубль
На заключному відрізку перегонів Антонеллі впевнено збільшував відрив від напарника. У результаті Антонеллі перетнув фінішну лінію першим, випередивши Расселла на 31,4 секунди.
Для 20-річного італійця ця перемога стала десятою в сезоні-2026. Третє місце здобув Оскар Піастрі. Австралієць зумів випередити Макса Ферстаппена, який завершив гонку четвертим. П'ятірку найкращих замкнув Ландо Норріс.
Результати Гран-прі Катару 2026
- Кімі Антонеллі (Mercedes)
- Джордж Расселл (Mercedes)
- Оскар Піастрі (McLaren)
- Макс Ферстаппен (Red Bull)
- Ландо Норріс (McLaren)
- Льюїс Гамільтон (Ferrari)
- Шарль Леклер (Ferrari)
- Ісак Хаджар (Red Bull)
- Ліам Лоусон (Racing Bulls)
- Габріел Бортолето (Audi)
Що означають результати гонки
Кімі Антонеллі ще до етапу в Катарі достроково забезпечив собі дебютний титул чемпіона світу. Перемога в Лусаїлі дозволила італійцю довести кількість виграних Гран-прі цього сезону до десяти. Попри невдачу в боротьбі за перемогу, Расселл приніс Mercedes подвійний подіум.
Макс Ферстаппен завдяки четвертому місцю гарантував собі друге місце в особистому заліку чемпіонату. Ferrari також досягла важливого результату. Шосте місце Льюїса Гамільтона та сьома позиція Шарля Леклера дозволили італійській команді достроково забезпечити друге місце в Кубку конструкторів.
Сезон-2026 завершиться Гран-прі Абу-Дабі, який відбудеться 4–6 грудня. Фінальна гонка чемпіонату запланована на неділю, 6 грудня.
Попередній етап Формули-1 запам'ятався помилкою Расселла та зіткненням напарників по "Феррарі".