Украинский дзюдоист Савицкий завоевал бронзу Grand Slam в Абу-Даби

Первая бронза в карьере

Савицкий выступил в заключительный день турнира, 31 октября. Украинец сумел пробиться к медальной схватке и завершил соревнования на третьей строчке пьедестала.

эта награда стала для спортсмена дебютной бронзой на турнирах серии Grand Slam.

В то же время, Савицкий уже имеет в своем активе награды высшего сорта на соревнованиях этой серии. В частности, в 2025 году он побеждал на Grand Slam в Тбилиси и Улан-Баторе.

Успешный сезон украинца

Бронза в Абу-Даби стала продолжением результативного Савицкого сезона на международной арене.

В феврале украинец завоевал серебряную медаль Grand Slam в Париже, а уже в марте стал победителем Grand Prix в Верхней Австрии.

На чемпионате мира-2026 в Баку дзюдоист остановился в шаге от медальных схваток, заняв седьмое место.

На 31 октября Савицкий находился на восьмой позиции мирового рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 100 кг.