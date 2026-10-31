Український дзюдоїст Савицький здобув бронзу Grand Slam в Абу-Дабі

Перша бронза в кар'єрі

Савицький виступив у заключний день турніру, 31 жовтня. Українець зумів пробитися до медальної сутички та завершив змагання на третій сходинці п'єдесталу.

ця нагорода стала для спортсмена дебютною бронзою на турнірах серії Grand Slam.

Водночас Савицький уже має у своєму активі нагороди вищого ґатунку на змаганнях цієї серії. Зокрема, у 2025 році він перемагав на Grand Slam у Тбілісі та Улан-Баторі.

Успішний сезон українця

Бронза в Абу-Дабі стала продовженням результативного сезону Савицького на міжнародній арені.

У лютому українець здобув срібну медаль Grand Slam у Парижі, а вже в березні став переможцем Grand Prix у Верхній Австрії.

На чемпіонаті світу-2026 в Баку дзюдоїст зупинився за крок від медальних сутичок, посівши сьоме місце.

Станом на 31 жовтня Савицький перебував на восьмій позиції світового рейтингу Міжнародної федерації дзюдо (IJF) у ваговій категорії до 100 кг.