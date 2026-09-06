Украинский чемпион разгромил всех соперников на стартовом турнире сезона в фехтовании
Украинский фехтовальщик Роман Свичкар завоевал золотую награду на первом в новом сезоне турнире серии Сателлит FIE в соревновании шпажистов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.
Убедительное шествие Свичкара
33-летний харьковчанин уверенно прошел всю дистанцию турнира в ирландском Дублине, где соревновались 118 участников из 28 стран. На групповой стадии Свичкар одержал пять побед в шести боях, после чего уверенно победил еще шестерых соперников в сетке прямого выбывания.
В "олимпийке" украинский шпажист последовательно одолел австрийца Яна Шухманна (15:13), венгра Корнела Надя (15:11), нидерландца Тристана Тулена (15:13) и итальянца Риккардо Джеру (15:10).
Настоящим триумфом для украинца стали решающие поединки. В полуфинале Свичкар разгромил призера чемпионатов Европы и мира Патрика Йоргенсена из Дании (15:5), а в финале не оставил никаких шансов французу Тийраму Траоре Карре — 15:7.
Турнир серии Сателлит FIE. Дублин (Ирландия). Шпага, мужчины
- Роман Свичкар (Украина)
- Тийрам Траоре Карре (Франция)
- Патрик Йоргенсен (Дания), Мигель Фразао (Португалия)
Вторая медаль серии в карьере
Для воспитанника Ирины Одокиенко и Владимира Станкевича, который является чемпионом Европы и трехкратным призером чемпионатов мира, эта победа стала особенной. Это вторая в карьере награда Свичкара на турнирах серии Сателлит FIE после "серебра", добытого в хорватском Сплите в 2024 году.
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