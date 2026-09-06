Український чемпіон розгромив усіх суперників на стартовому турнірі сезону у фехтуванні

Переконлива хода Свічкаря

33-річний харків'янин переконливо пройшов усю дистанцію турніру в ірландському Дубліні, де змагалися 118 учасників із 28 країн. На груповій стадії Свічкар здобув п'ять перемог у шести боях, після чого впевнено здолав ще шістьох опонентів у сітці прямого вибування.

В "олімпійці" український шпажист послідовно здолав австрійця Яна Шухманна (15:13), угорця Корнела Надя (15:11), нідерландця Трістана Тулена (15:13) та італійця Ріккардо Джеру (15:10).

Справжнім тріумфом для українця стали вирішальні поєдинки. У півфіналі Свічкар розгромив призера чемпіонатів Європи та світу Патріка Йоргенсена з Данії (15:5), а у фіналі не залишив жодних шансів французу Тійраму Траоре Карре – 15:7.

Турнір серії Сателіт FIE. Дублін (Ірландія). Шпага, чоловіки

Роман Свічкар (Україна) Тійрам Траоре Карре (Франція) Патрік Йоргенсен (Данія), Мігель Фразао (Португалія)

Друга медаль серії в кар'єрі

Для вихованця Ірини Одокієнко та Володимира Станкевича, який є чемпіоном Європи та триразовим призером чемпіонатів світу, ця перемога стала особливою. Це друга в кар'єрі нагорода Свічкаря на турнірах серії Сателіт FIE після "срібла", здобутого в хорватському Спліті у 2024 році.