Украинская звезда UFC устроил яркую рубку на турнире в Париже и бросил вызов топам

Доминирование украинца в октагоне

Поединок прошел все запланированные три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу украинца – 30:27, 30:27, 29:28.

Донченко захватил инициативу с первых минут поединка. В первой пятиминутке украинец отлично работал в стойке, защищался от попыток тейкдаунов соперника и дважды отправлял Сориано в нокдаун, хотя и не смог завершить бой досрочно.

Донченко против Сориано (фото: x.com/ufc)

Во втором раунде Даниил продолжил контролировать удобную для себя дистанцию. Несмотря на неприятный эпизод с непреднамеренным ударом ниже пояса, из-за которого американцу понадобилось время на восстановление, украинец наносил гораздо больше точных и ощутимых ударов.

В заключительной пятиминутке Сориано сделал ставку на борьбу и сумел перевести бой на конвас. Впрочем, это не помогло американцу получить преимущество: Донченко даже из лежащего положения активно атаковал соперника ударами локтями и быстро выбрался из опасного положения, доведя бой до победного финала.

Феноменальная серия Донченко

Эта победа стала для Донченко уже третьей в 2026 году. Ранее в феврале он победил американца Алекса Мороно, а в июне – нокаутировал шведа Теодора Берггрена.

Успехи украинца в MMA:

Общий рекорд в профессионалах: 15 побед при 2 поражениях;

Серия побед подряд: 9 поединков;

Безупречный рекорд в UFC: 4 победы в 4 боях.

После очередного успеха в Париже украинский боец заявил о желании провести свой следующий поединок против опытного американца Даниэля Родригеса. Победа над Сориано позволит Донченко существенно приблизиться к попаданию в топ-15 рейтинг полусреднего дивизиона UFC.