Украинская звезда UFC устроил яркую рубку на турнире в Париже и бросил вызов топам
Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко одержал очередную яркую победу под эгидой самого престижного бойцовского промоушена. На турнире UFC Fight Night 287 в Париже 24-летний украинец уверенно разобрался с американцем Пунахеле Сориано.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.
Доминирование украинца в октагоне
Поединок прошел все запланированные три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу украинца – 30:27, 30:27, 29:28.
Донченко захватил инициативу с первых минут поединка. В первой пятиминутке украинец отлично работал в стойке, защищался от попыток тейкдаунов соперника и дважды отправлял Сориано в нокдаун, хотя и не смог завершить бой досрочно.
Донченко против Сориано (фото: x.com/ufc)
Во втором раунде Даниил продолжил контролировать удобную для себя дистанцию. Несмотря на неприятный эпизод с непреднамеренным ударом ниже пояса, из-за которого американцу понадобилось время на восстановление, украинец наносил гораздо больше точных и ощутимых ударов.
В заключительной пятиминутке Сориано сделал ставку на борьбу и сумел перевести бой на конвас. Впрочем, это не помогло американцу получить преимущество: Донченко даже из лежащего положения активно атаковал соперника ударами локтями и быстро выбрался из опасного положения, доведя бой до победного финала.
Феноменальная серия Донченко
Эта победа стала для Донченко уже третьей в 2026 году. Ранее в феврале он победил американца Алекса Мороно, а в июне – нокаутировал шведа Теодора Берггрена.
Успехи украинца в MMA:
- Общий рекорд в профессионалах: 15 побед при 2 поражениях;
- Серия побед подряд: 9 поединков;
- Безупречный рекорд в UFC: 4 победы в 4 боях.
После очередного успеха в Париже украинский боец заявил о желании провести свой следующий поединок против опытного американца Даниэля Родригеса. Победа над Сориано позволит Донченко существенно приблизиться к попаданию в топ-15 рейтинг полусреднего дивизиона UFC.
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