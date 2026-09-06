Українська зірка UFC влаштував яскраву рубку на турнірі в Парижі та кинув виклик топам

Домінування українця в октагоні

Поєдинок пройшов усі заплановані три раунди та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 30:27, 30:27, 29:28.

Донченко захопив ініціативу з перших хвилин поєдинку. У першій п'ятихвилинці українець чудово працював у стійці, захищався від спроб тейкдаунів суперника та двічі відправляв Соріано в нокдаун, хоч і не зміг завершити бій достроково.

Донченко проти Соріано (фото: x.com/ufc)

У другому раунді Данило продовжив контролювати зручну для себе дистанцію. Попри неприємний епізод із ненавмисним ударом нижче пояса, через який американцю знадобився час на відновлення, українець наносив значно більше точних і відчутних ударів.

У заключній п'ятихвилинці Соріано зробив ставку на боротьбу та зумів перевести бій на канвас. Втім, це не допомогло американцю здобути перевагу: Донченко навіть із лежачого положення активно атакував суперника ударами ліктями та швидко вибрався з небезпечного становища, довівши бій до переможного фіналу.

Феноменальна серія Донченка

Ця перемога стала для Донченка вже третьою у 2026 році. Раніше в лютому він переміг американця Алекса Мороно, а в червні – нокаутував шведа Теодора Берггрена.

Успіхи українця в MMA:

Загальний рекорд у професіоналах: 15 перемог при 2 поразках;

Серія перемог поспіль: 9 поєдинків;

Бездоганний рекорд у UFC: 4 перемоги у 4 боях.

Після чергового успіху в Парижі український боєць заявив про бажання провести свій наступний поєдинок проти досвідченого американця Даніеля Родрігеса. Перемога над Соріано дозволить Донченку суттєво наблизитися до потрапляння до топ-15 рейтингу напівсереднього дивізіону UFC.