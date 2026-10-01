Украинская надежда Формулы-1 определилась с командой на новый сезон

Новый этап в карьере

Детали соглашения официально не разглашаются, однако сам гонщик отмечает, что очень рад приступить к полноценному сезону с новыми партнерами под эгидой академии Williams.

Руководитель команды Тибо де Мэриндоль высоко оценил потенциал украинца после летних тестов.

"Тесты, которые мы провели с Александром этим летом, дали очень положительные результаты как относительно его выступлений на трассе, так и качества его интеграции в команду. Его естественная скорость, менталитет и трудолюбие дают нам все основания подойти к сезону 2027 года с большими амбициями", - сказал он.

Громкие успехи на трассах

Напомним, в сентябре Бондарев дебютировал в Формуле Европы (FREC), присоединившись на два последних этапа сезона. В первой гонке уикенда в Имоле украинец финишировал на подиуме, а в третьей – одержал блестящую победу .

Таким образом, 17-летний парень стал первым украинским пилотом, кому покорилась подобная вершина в Региональных Формулах. До этого Бондарев выиграл чемпионат UAE4 Series, а в 2025 году стал чемпионом E4 Rookie Championship.

Теперь его ждет полноценное выступление в составе R-ace GP в следующем году.