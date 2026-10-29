Украинка разгромила соперницу и пробилась в финал ЧМ-2026 по борьбе: когда битва за "золото"

Путь к первому финалу в карьере

Кливчуцкая уверенно прошла турнирную сетку, начав свой путь с 1/8 финала. На стартовой стадии украинка разобралась с представительницей Северной Македонии Вероникой Консевич (4:0), а в четвертьфинале в напряженной схватке вырвала победу у россиянки Екатерины Вербиной со счетом 4:2. Полуфинальный поединок превратился в настоящий триумф украинской спортсменки. Кливчуцкая разгромила бронзовую призерку чемпионата Европы, турчанку Тубу Демир, — 6:0.

Для 22-летней спортсменки это первый финал взрослого чемпионата мира в карьере. В решающей схватке за "золото" она встретится с чемпионкой мира U-20, американкой Эверест Лейдекер.

Золотой успех Алпеевой и шанс на "бронзу"

Единственную награду высшего сорта в копилку национальной команды принесла Анастасия Алпеева в весовой категории до 76 кг.

Пополнить медальный запас может и Мария Винник (до 59 кг). Несмотря на поражение в полуфинале от чемпионки Панамериканских игр Абигейл Элизабет Нетт (США), украинка поборется за бронзовую медаль. Ее соперницей станет другая американка — Алексис Мари Яняк.

Расписание финальных схваток украинок (30 октября):