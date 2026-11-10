Украинка повторила семейный триумф: 17-летняя Кохан стала чемпионкой юношеской Олимпиады

Кохан начала финал с рекорда и завершила его золотом

Милания сразу задала высокий темп соревнованиям: первый же выход в сектор принес ей результат 70,71 метра. Этого хватило, чтобы возглавить протокол, причем ближайшая соперница на тот момент уступала украинке почти восемь метров.

После неудачной второй попытки Кохан продолжила стабильно преодолевать отметку 69 метров. А кульминацией финала стал пятый бросок: молот приземлился на расстоянии 71,27 м, что принесло украинский еще один личный рекорд и фактически закрепило ее победу.

Серебро досталось китаянке Ян Синьюэ, показавшей 65,96 м. Представительница Мексики Алисон Айлин Салинас Эспино с результатом 61,52 м замкнула тройку призерок.

Итоговая тройка:

Милания Кохан (Украина) – 71,27 м. Ян Синъюэ (Китай) – 65,96 м. Алисон Айлин Салинас Эспино (Мексика) – 61,52 м.

Кохан повторила достижение старшего брата

Победа в Дакаре стала особенной для семьи украинской легкоатлетки. В 2018 году ее старший брат Михаил Кохан также стал чемпионом юношеских Олимпийских игр, победив в метании молота в аргентинском Буэнос-Айресе.

Михаил, впоследствии завоевавший бронзовую медаль Олимпиады-2024 в Париже, играет важную роль и в подготовке младшей сестры. Он помогает ей с техникой метания, принимает участие в тренировках и делится опытом международных выступлений.

К триумфу в Сенегале Кохан уже успела заявить о себе на международном уровне. В июле 2026 г. она дебютировала в составе сборной Украины на чемпионате Европы U18 в итальянском Риетте. Там легкоатлетка также завоевала золото, метнув молот на 70,19 метра.

Этот результат стал личным рекордом спортсменки на тот момент, лучшим в Европе и четвертым среди атлеток ее возрастной категории в мире.

Примечательно, что профессионально метанием молота Милания занимается только с 2025 года. В первом же сезоне она стала чемпионкой Украины среди спортсменок U20 и серебряным призером национального первенства U18. В 2026 Кохан выиграла чемпионаты Украины в обеих возрастных категориях.