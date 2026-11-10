Українка повторила сімейний тріумф: 17-річна Кохан стала чемпіонкою юнацької Олімпіади

Кохан розпочала фінал із рекорду та завершила його золотом

Міланія одразу задала високий темп змаганням: перший же вихід у сектор приніс їй результат 70,71 метра. Цього вистачило, щоб очолити протокол, причому найближча суперниця на той момент поступалася українці майже вісьмома метрами.

Після невдалої другої спроби Кохан продовжила стабільно долати позначку 69 метрів. А кульмінацією фіналу став п'ятий кидок: молот приземлився на відстані 71,27 м, що принесло українці ще один особистий рекорд і фактично закріпило її перемогу.

Срібло дісталося китаянці Ян Сін'юе, яка показала 65,96 м. Представниця Мексики Алісон Айлін Салінас Еспіно з результатом 61,52 м замкнула трійку призерок.

Підсумкова трійка:

Міланія Кохан (Україна) – 71,27 м. Ян Сін'юе (Китай) – 65,96 м. Алісон Айлін Салінас Еспіно (Мексика) – 61,52 м.

Кохан повторила досягнення старшого брата

Перемога в Дакарі стала особливою для родини української легкоатлетки. У 2018 році її старший брат Михайло Кохан також став чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор, перемігши у метанні молота в аргентинському Буенос-Айресі.

Михайло, який згодом здобув бронзову медаль Олімпіади-2024 у Парижі, відіграє важливу роль і в підготовці молодшої сестри. Він допомагає їй із технікою метання, бере участь у тренуваннях та ділиться досвідом міжнародних виступів.

До тріумфу в Сенегалі Кохан уже встигла заявити про себе на міжнародному рівні. У липні 2026 року вона дебютувала у складі збірної України на чемпіонаті Європи U18 в італійському Рієтті. Там легкоатлетка також здобула золото, метнувши молот на 70,19 метра.

Цей результат став особистим рекордом спортсменки на той момент, найкращим у Європі та четвертим у світі серед атлеток її вікової категорії.

Примітно, що професійно метанням молота Міланія займається лише з 2025 року. У першому ж сезоні вона стала чемпіонкою України серед спортсменок U20 та срібною призеркою національної першості U18. У 2026-му Кохан виграла чемпіонати України в обох вікових категоріях.