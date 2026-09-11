Украина разгромила македонцев на Евро-2026 по волейболу и возглавила группу

Чемпионат Европы-2026, Группа B, 2 тур

Украина – Северная Македония – 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

Течение матча

Ни в одном из сетов сборная Украины не имела каких-либо проблем - только во второй партии "сине-желтые" допускали ошибки и позволили македонцам набрать на них 10 очков.

Впрочем, это не повлияло на итоговый результат. А в заключительной, третьей партии наша сборная победила с преимуществом в +15.

Ситуация в группе и последующие соперники

После двух матчей сборная Украины возглавила группу B, но у сборных Болгарии и Польши есть игру в запасе. Минимальной задачей для "сине-желтых" является попадание в топ-4 группы, что позволит нашей сборной выйти в плей-офф.

Следующий матч сборная Украины сыграет 12 сентября – соперником будет сборная Болгарии. Начало матча – в 19:00. Также впереди "сине-желтые" игры с Португалией и Польшей.