Україна розгромила македонців на Євро-2026 з волейболу та очолила групу
Збірна України здобула другу перемогу на груповому етапі чемпіоната Європи з волейболу. В матчі проти Північної Македонії наша команда перемогла, не віддавши жодної партії.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Чемпіонат Європи-2026, Група B, 2 тур
Україна - Північна Македонія - 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)
Перебіг матчу
В жодному з сетів збірна Україна не мала якихось проблем - лише в другій партії "синьо-жовті" припускалися помилок та дозволили македонцям набрати на них 10 очок.
Втім, це не вплинуло на підсумковий результат. А в заключній, третій, партії наша збірна перемогла із перевагою в +15.
Ситуація в групі та наступні суперники
Після двох матчів збірна України очолила групу B, але збірні Болгарії та Польщі мають гру в запасі. Мінімальною задачею для "синьо-жовтих" халишається потрапляння в топ-4 групи, що дозволить нашій збірній вийти в плей-офф.
Наступний матч збірна України зіграє 12 вересня - суперником буде збірна Болгарії. Початок матчу - о 19:00. Також попереду у "синьо-жовтих" ігри з Португалією та Польщею.
Раніше ми повідомляли, що Україна перемогла Ізраїль у стартовому матчі на Євро-2026 з волейболу.