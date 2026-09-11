Україна розгромила македонців на Євро-2026 з волейболу та очолила групу

Чемпіонат Європи-2026, Група B, 2 тур

Україна - Північна Македонія - 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

Перебіг матчу

В жодному з сетів збірна Україна не мала якихось проблем - лише в другій партії "синьо-жовті" припускалися помилок та дозволили македонцям набрати на них 10 очок.

Втім, це не вплинуло на підсумковий результат. А в заключній, третій, партії наша збірна перемогла із перевагою в +15.

Ситуація в групі та наступні суперники

Після двох матчів збірна України очолила групу B, але збірні Болгарії та Польщі мають гру в запасі. Мінімальною задачею для "синьо-жовтих" халишається потрапляння в топ-4 групи, що дозволить нашій збірній вийти в плей-офф.

Наступний матч збірна України зіграє 12 вересня - суперником буде збірна Болгарії. Початок матчу - о 19:00. Також попереду у "синьо-жовтих" ігри з Португалією та Польщею.