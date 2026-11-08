Украина гарантировала медаль юношеской Олимпиады: футзалистки пробились в финал

Как Украина победила Италию

Полуфинальная встреча состоялась 8 ноября в столице Сенегала. Украинская команда активно начала поединок и открыла счет благодаря точному удару Аделины Власенко на 11-й минуте.

Впрочем, уже через две минуты итальянки восстановили равновесие. После удара соперниц мяч оказался в воротах Украины от Ангелины Запорожец, записавшей автогол.

Неудачный эпизод не сломал украинскую команду. На 18-й минуте Валерия Юхновец после передачи Запорожец снова вывела "сине-желтых" вперед.

А уже через минуту Запорожец исправилась после автогола, завершив комбинацию после паса Эвелины Завгородней. На перерыв украинки ушли с преимуществом в два мяча.

Во втором тайме сборная Италии пыталась вернуть интригу. Соперницы активнее атаковали, однако вратарь Кира Гуленко несколько раз спасла украинскую команду.

В итоге подопечные украинского тренерского штаба сохранили победный результат и завоевали путевку в финал.

Украина – Италия – 3:1

Голы: Власенко, 11, Юхновец, 18, Запорожец, 19 – Запорожец, 13 (автогол).

Кто станет соперником в финале

В решающем матче украинки сыграют со сборной Венесуэлы. Во втором полуфинале американская команда одолела Иран со счетом 3:2 в дополнительное время.

Таким образом, соперницы снова встретятся после драматического матча на завершившемся победой Украины групповом этапе.

Независимо от результата решающего поединка, украинская команда уже гарантировала себе олимпийскую награду – по меньшей мере, серебряную.

Финал футзального турнира Юношеских Олимпийских игр состоится 11 ноября.