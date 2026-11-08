Украина гарантировала медаль юношеской Олимпиады: футзалистки пробились в финал
Девичья сборная Украины по футзалу (WU-18) продолжила победную серию на Юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре. В полуфинальном поединке "сине-желтые" обыграли Италию и впервые на этом турнире обеспечили себе место в решающем матче за золотые медали.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Как Украина победила Италию
Полуфинальная встреча состоялась 8 ноября в столице Сенегала. Украинская команда активно начала поединок и открыла счет благодаря точному удару Аделины Власенко на 11-й минуте.
Впрочем, уже через две минуты итальянки восстановили равновесие. После удара соперниц мяч оказался в воротах Украины от Ангелины Запорожец, записавшей автогол.
Неудачный эпизод не сломал украинскую команду. На 18-й минуте Валерия Юхновец после передачи Запорожец снова вывела "сине-желтых" вперед.
А уже через минуту Запорожец исправилась после автогола, завершив комбинацию после паса Эвелины Завгородней. На перерыв украинки ушли с преимуществом в два мяча.
Во втором тайме сборная Италии пыталась вернуть интригу. Соперницы активнее атаковали, однако вратарь Кира Гуленко несколько раз спасла украинскую команду.
В итоге подопечные украинского тренерского штаба сохранили победный результат и завоевали путевку в финал.
Украина – Италия – 3:1
Голы: Власенко, 11, Юхновец, 18, Запорожец, 19 – Запорожец, 13 (автогол).
Кто станет соперником в финале
В решающем матче украинки сыграют со сборной Венесуэлы. Во втором полуфинале американская команда одолела Иран со счетом 3:2 в дополнительное время.
Таким образом, соперницы снова встретятся после драматического матча на завершившемся победой Украины групповом этапе.
Независимо от результата решающего поединка, украинская команда уже гарантировала себе олимпийскую награду – по меньшей мере, серебряную.
Финал футзального турнира Юношеских Олимпийских игр состоится 11 ноября.
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