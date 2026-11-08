Україна гарантувала медаль юнацької Олімпіади: футзалістки пробилися до фіналу

Як Україна перемогла Італію

Півфінальна зустріч відбулася 8 листопада у столиці Сенегалу. Українська команда активно розпочала поєдинок і відкрила рахунок завдяки точному удару Аделіни Власенко на 11-й хвилині.

Втім, уже за дві хвилини італійки відновили рівновагу. Після удару суперниць м'яч опинився у воротах України від Ангеліни Запорожець, якій записали автогол.

Невдалий епізод не зламав українську команду. На 18-й хвилині Валерія Юхновець після передачі Запорожець знову вивела "синьо-жовтих" уперед.

А вже за хвилину Запорожець виправилася за автогол, завершивши комбінацію після пасу Евеліни Завгородньої. На перерву українки пішли з перевагою у два м'ячі.

У другому таймі збірна Італії намагалася повернути інтригу. Суперниці активніше атакували, однак воротарка Кіра Гуленко кілька разів урятувала українську команду.

У підсумку підопічні українського тренерського штабу зберегли переможний результат і здобули путівку до фіналу.

Україна – Італія – 3:1

Голи: Власенко, 11, Юхновець, 18, Запорожець, 19 – Запорожець, 13 (автогол).

Хто стане суперником у фіналі

У вирішальному матчі українки зіграють зі збірною Венесуели. У другому півфіналі південноамериканська команда здолала Іран із рахунком 3:2 у додатковий час.

Таким чином, суперниці знову зустрінуться після драматичного матчу на груповому етапі, який завершився перемогою України.

Незалежно від результату вирішального поєдинку, українська команда вже гарантувала собі олімпійську нагороду – щонайменше срібну.

Фінал футзального турніру Юнацьких Олімпійських ігор відбудеться 11 листопада.