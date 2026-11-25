Где и с кем сыграет женская сборная Украины

Женская сборная Украины проведет три игровых недели предварительного этапа Лиги наций-2027 в Канаде, Нидерландах и Бразилии. На каждом из них украинки сыграют по четыре матча.

Первый этап состоится 2-6 июня в Канаде. Соперницами Украины станут Франция, Канада, Доминиканская Республика и Бельгия.

состоится 2-6 июня в Канаде. Соперницами Украины станут Франция, Канада, Доминиканская Республика и Бельгия. Вторую игровую неделю украинки проведут 16-20 июня в Нидерландах, где встретятся с Турцией, Словенией, Нидерландами и Италией.

украинки проведут 16-20 июня в Нидерландах, где встретятся с Турцией, Словенией, Нидерландами и Италией. Заключительный этап намечен на 7-11 июля в Бразилии. Там сборная Украины сыграет против Сербии, Китая, Бразилии и Таиланда.

В сезоне 2026-го украинки дважды уступили Франции со счетом 2:3 - в Лиге наций и товарищеском матче. Также сборная проиграла Доминиканской Республике (2:3), но победила Бельгию (3:0).

Во второй игровой неделе у Украины будет возможность взять реванш у Нидерландов, которым дважды уступила в прошлом сезоне - 0:3 в Лиге наций и 1:3 в товарищеском матче. Также украинки дважды проиграли Италии со счётом 1:3.

Среди соперниц заключительного этапа Украина уже встречалась с Сербией, Китаем и Таиландом. На чемпионате Европы-2026 украинки проиграли сербкам (0:3), а в Лиге наций уступили Китай (0:3), однако победили Таиланд (3:2).

Календарь мужской сборной Украины в Лиге наций-2027

Мужская сборная Украины, которая в предыдущем розыгрыше впервые в истории пробилась в плейоф Лиги наций, в следующем году проведет этапы в Словении, Франции и США.

Первая игровая неделя состоится 9-13 июня в Словении. Украинцы сыграют против Финляндии, Словении, Польши и Турции.

состоится 9-13 июня в Словении. Украинцы сыграют против Финляндии, Словении, Польши и Турции. Второй этап намечен на 23-27 июня во Франции. Соперниками сборной Украины станут Бразилия, Куба, Аргентина и Франция.

намечен на 23-27 июня во Франции. Соперниками сборной Украины станут Бразилия, Куба, Аргентина и Франция. На заключительной неделе 14-18 июля украинская команда будет выступать в США, где встретится с хозяевами, Китаем, Германией и Болгарией.

В сезоне 2026 года мужская сборная Украины уже встречалась с четырьмя будущими соперниками. В рамках Лиги наций украинцы победили Бразилию (3:1), Кубу (3:0), Германию (3:1) и Китай (3:1).

Также команда одолела Канаду (3:1), однако в календаре на 2027 год эти сборные будут выступать на разных игровых неделях и не встретятся на предыдущем этапе.

По итогам предварительного розыгрыша мужская сборная Украины заняла седьмое место и вышла в плейоф. В четвертьфинале украинцы уступили Польше со счетом 1:3.

Формат турнира и даты финальных матчей

В Лиге наций-2027 примут участие 19 национальных сборных. Каждая команда проведет 12 матчей на предварительном этапе, распределенных на три игровые недели.

По итогам групповой стадии восемь лучших сборных квалифицируются в плейоф, тогда как две команды с худшими результатами покинут турнир. Финальная часть женского розыгрыша состоится 21-25 июля, а решающие матчи мужской Лиги наций запланированы на 28 июля – 1 августа.

Действующими чемпионками женского турнира являются волейболистки сборной Турции, а мужского – Польши. Точное расписание начала матчей, конкретные города проведения этапов и места проведения финальных турниров объявят дополнительно.