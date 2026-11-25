Де та з ким зіграє жіноча збірна України

Жіноча збірна України проведе три ігрові тижні попереднього етапу Ліги націй-2027 у Канаді, Нідерландах та Бразилії. На кожному з них українки зіграють по чотири матчі.

Перший етап відбудеться 2-6 червня у Канаді. Суперницями України стануть Франція, Канада, Домініканська Республіка та Бельгія.

відбудеться 2-6 червня у Канаді. Суперницями України стануть Франція, Канада, Домініканська Республіка та Бельгія. Другий ігровий тиждень українки проведуть 16-20 червня у Нідерландах, де зустрінуться з Туреччиною, Словенією, Нідерландами та Італією.

українки проведуть 16-20 червня у Нідерландах, де зустрінуться з Туреччиною, Словенією, Нідерландами та Італією. Заключний етап запланований на 7-11 липня у Бразилії. Там збірна України зіграє проти Сербії, Китаю, Бразилії та Таїланду.

У сезоні 2026-го року українки двічі поступилися Франції з рахунком 2:3 - у Лізі націй і товариському матчі. Також збірна програла Домініканській Республіці (2:3), проте перемогла Бельгію (3:0).

У другому ігровому тижні Україна матиме можливість взяти реванш у Нідерландів, яким двічі поступилася минулого сезону - 0:3 у Лізі націй та 1:3 у товариському матчі. Також українки двічі програли Італії з рахунком 1:3.

Серед суперниць заключного етапу Україна вже зустрічалася із Сербією, Китаєм та Таїландом. На чемпіонаті Європи-2026 українки програли сербкам (0:3), а в Лізі націй поступилися Китаю (0:3), проте перемогли Таїланд (3:2).

Календар чоловічої збірної України у Лізі націй-2027

Чоловіча збірна України, яка у попередньому розіграші вперше в історії пробилася до плейоф Ліги націй, наступного року проведе етапи у Словенії, Франції та США.

Перший ігровий тиждень відбудеться 9-13 червня у Словенії. Українці зіграють проти Фінляндії, Словенії, Польщі та Туреччини.

відбудеться 9-13 червня у Словенії. Українці зіграють проти Фінляндії, Словенії, Польщі та Туреччини. Другий етап запланований на 23-27 червня у Франції. Суперниками збірної України стануть Бразилія, Куба, Аргентина та Франція.

запланований на 23-27 червня у Франції. Суперниками збірної України стануть Бразилія, Куба, Аргентина та Франція. На заключному тижні, 14-18 липня, українська команда виступатиме у США, де зустрінеться з господарями, Китаєм, Німеччиною та Болгарією.

У сезоні 2026-го року чоловіча збірна України вже зустрічалася з чотирма майбутніми суперниками. У межах Ліги націй українці перемогли Бразилію (3:1), Кубу (3:0), Німеччину (3:1) та Китай (3:1).

Також команда здолала Канаду (3:1), однак у календарі на 2027-й рік ці збірні виступатимуть на різних ігрових тижнях та не зустрінуться на попередньому етапі.

За підсумками попереднього розіграшу чоловіча збірна України посіла сьоме місце та вийшла до плейоф. У чвертьфіналі українці поступилися Польщі з рахунком 1:3.

Формат турніру та дати фінальних матчів

У Лізі націй-2027 братимуть участь 19 національних збірних. Кожна команда проведе 12 матчів на попередньому етапі, розподілених на три ігрові тижні.

За підсумками групової стадії вісім найкращих збірних кваліфікуються до плейоф, тоді як дві команди з найгіршими результатами залишать турнір. Фінальна частина жіночого розіграшу відбудеться 21-25 липня, а вирішальні матчі чоловічої Ліги націй заплановані на 28 липня - 1 серпня.

Чинними чемпіонками жіночого турніру є волейболістки збірної Туреччини, а чоловічого - Польщі. Точний розклад початку матчів, конкретні міста проведення етапів та місця проведення фінальних турнірів оголосять додатково.