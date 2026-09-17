Украина узнала соперника в плей-офф волейбольного Евро-2026: с кем и когда сыграет

Итоги группы B

Украинская команда одержала 4 победы в 5-ти поединках и заняла второе место в своей шестерке. Судьба итогового места подопечных Рауля Лосано разрешалась в последнем противостоянии между Польшей и Болгарией. Для сохранения второй позиции украинцам необходимо было, чтобы болгары не выиграли матч в трех или четырех сетах.

Когда встреча перешла в тайбрейк, "сине-желтые" гарантировали себе второе место. Первое место заняла Польша.

Турнирная таблица группы B:

Польша – 13 очков Украина – 12 Болгария – 11 Португалия – 4 Северная Македония – 3 Израиль – 2

Соперник в 1/8 финала и сетка плей-офф

В первом раунде плей-офф Украина сыграет против сборной Румынии, которая финишировала третьей в группе D. История очных встреч на стороне украинцев: все четыре предыдущих поединка против румын завершались победой "сине-желтых" с одинаковым счетом 3:1.

Вторая позиция позволила сборной Украины избежать встречи с главными фаворитами турнира – Польшей и Италией – вплоть до финала и полуфинала соответственно. В случае выхода в четвертьфинал потенциальным соперником украинцев станет победитель пары Франция – Португалия.

Поединок 1/8 финала Украина – Румыния состоится в воскресенье, 20 сентября, в 16.00 по киевскому времени.