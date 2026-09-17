Україна дізналася суперника у плей-офф волейбольного Євро-2026: з ким і коли зіграє
Збірна України з волейболу завершила виступи на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 року та визначилася зі своїм шляхом у плей-офф. Завдяки сприятливому розкладу в паралельних матчах "синьо-жовті" опинилися у комфортній частині сітки турніру.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Підсумки групи B
Українська команда здобула 4 перемоги у 5-ти поєдинках та посіла другу сходинку у своїй шістці. Доля підсумкового місця підопічних Рауля Лосано вирішувалася в останньому протистоянні між Польщею та Болгарією. Для збереження другої позиції українцям було необхідно, щоб болгари не виграли матч у трьох або чотирьох сетах.
Коли зустріч перейшла у тайбрейк, "синьо-жовті" гарантували собі другу сходинку. Перше місце здобула Польща.
Турнірна таблиця групи B:
- Польща – 13 очок
- Україна – 12
- Болгарія – 11
- Португалія – 4
- Північна Македонія – 3
- Ізраїль – 2
Суперник в 1/8 фіналу та сітка плей-офф
У першому раунді плейоф Україна зіграє проти збірної Румунії, яка фінішувала третьою в групі D. Історія очних зустрічей на боці українців: усі чотири попередні поєдинки проти румунів завершувалися перемогою "синьо-жовтих" із однаковим рахунком 3:1.
Друга позиція дозволила збірній України уникнути зустрічі з головними фаворитами турніру – Польщею та Італією – аж до фіналу та півфіналу відповідно. У разі виходу до чвертьфіналу потенційним суперником українців стане переможець пари Франція – Португалія.
Поєдинок 1/8 фіналу Україна – Румунія відбудеться у неділю, 20 вересня, о 16:00 за київським часом.
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