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Інше 17 вересня 2026, 09:33

Україна дізналася суперника у плей-офф волейбольного Євро-2026: з ким і коли зіграє

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України отримала сітку плей-офф (фото: CEV)
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Збірна України з волейболу завершила виступи на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 року та визначилася зі своїм шляхом у плей-офф. Завдяки сприятливому розкладу в паралельних матчах "синьо-жовті" опинилися у комфортній частині сітки турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Підсумки групи B

Українська команда здобула 4 перемоги у 5-ти поєдинках та посіла другу сходинку у своїй шістці. Доля підсумкового місця підопічних Рауля Лосано вирішувалася в останньому протистоянні між Польщею та Болгарією. Для збереження другої позиції українцям було необхідно, щоб болгари не виграли матч у трьох або чотирьох сетах.

Коли зустріч перейшла у тайбрейк, "синьо-жовті" гарантували собі другу сходинку. Перше місце здобула Польща.

Турнірна таблиця групи B:

  1. Польща – 13 очок
  2. Україна – 12
  3. Болгарія – 11
  4. Португалія – 4
  5. Північна Македонія – 3
  6. Ізраїль – 2

Суперник в 1/8 фіналу та сітка плей-офф

У першому раунді плейоф Україна зіграє проти збірної Румунії, яка фінішувала третьою в групі D. Історія очних зустрічей на боці українців: усі чотири попередні поєдинки проти румунів завершувалися перемогою "синьо-жовтих" із однаковим рахунком 3:1.

Друга позиція дозволила збірній України уникнути зустрічі з головними фаворитами турніру – Польщею та Італією – аж до фіналу та півфіналу відповідно. У разі виходу до чвертьфіналу потенційним суперником українців стане переможець пари Франція – Португалія.

Поєдинок 1/8 фіналу Україна – Румунія відбудеться у неділю, 20 вересня, о 16:00 за київським часом.

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