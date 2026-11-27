Единая позиция Евросоюза

Матвей Бедный сообщил, что вынес вопрос введения единой политики ограничений для представителей РФ на обсуждение во время встречи министров спорта 27 стран Евросоюза.

"Принципиально важно, что мы с европейскими партнерами разделяем общую позицию: спортивные организации, которые допускают российскую символику на соревнованиях, уже теряют финансирование ЕС по программе Erasmus+", – подчеркнул министр.

Что предусматривает 22-й пакет санкций ЕС

Следующим шагом станет закрепление спортивных ограничений на уровне санкционного законодательства Евросоюза. Бедный напомнил о заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которому в проекте 22-го пакета санкций ЕС предусмотрены сразу два ключевых пункта:

полный запрет на участие российских спортсменов и команд под флагом РФ в соревнованиях, организованных на территории Евросоюза;

запрет на демонстрацию российской государственной символики во время турниров в пределах ЕС.

"Все это формирует коалицию, которая работает на опережение. Сегодня мы фактически меняем архитектуру спортивной дипломатии. Если раньше Россия полагалась на кулуарные решения отдельных федераций, то теперь ей противостоит коалиция правительств, национальных федераций и ответственного бизнеса", – резюмировал Бедный.