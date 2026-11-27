Єдина позиція Євросоюзу

Матвій Бідний повідомив, що виніс питання запровадження єдиної політики обмежень для представників РФ на обговорення під час зустрічі міністрів спорту 27 країн Євросоюзу.

"Принципово важливо, що ми з європейськими партнерами поділяємо спільну позицію: спортивні організації, які допускають російську символіку на змаганнях, уже втрачають фінансування ЄС за програмою Erasmus+", – підкреслив міністр.

Що передбачає 22-й пакет санкцій ЄС

Наступним кроком стане закріплення спортивних обмежень на рівні санкційного законодавства Євросоюзу. Бідний нагадав про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, згідно з якою у проєкті 22-го пакета санкцій ЄС передбачено одразу два ключові пункти:

повну заборону на участь російських спортсменів і команд під прапором РФ у змаганнях, що організовані в межах Євросоюзу;

заборону на демонстрацію російської державної символіки під час турнірів у межах ЄС.

"Усе це формує коаліцію, яка працює на випередження. Сьогодні ми фактично змінюємо архітектуру спортивної дипломатії. Якщо раніше Росія покладалася на кулуарні рішення окремих федерацій, то тепер їй протистоїть коаліція урядів, національних федерацій та відповідального бізнесу", – резюмував Бідний.