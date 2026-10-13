"Эта работа забрала бы меня полностью": Горуна объяснил, почему не хочет возглавлять сборную Украины
Украинский каратист Станислав Горуна не собирается становиться тренером сборной Украины после завершения спортивной карьеры. Он объяснил, что такая работа требует слишком много времени и ответственности и не оставит возможности развивать другие проекты.
Об этом Станислав Горуна рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Почему Горуна не хочет тренировать сборную Украины
По словам спортсмена, работа в такой должности требует полной вовлеченности, а он хочет продолжать развивать несколько других направлений деятельности.
"Если я что-то делаю, то делаю это ответственно. А быть тренером сборной Украины – это мегаответственно. И именно поэтому я не хочу брать на себя эту ответственность", – объяснил Горуна.
Каратист подчеркнул, что его собственные требования к работе тренера сборной потребовали бы настолько много времени и сил, что он не смог бы заниматься другими делами.
"Эта работа забрала бы меня полностью. Поэтому тренером сборной Украины я быть не смогу", - подытожил спортсмен.
Планирует ли Горуна тренировать после завершения карьеры
Полностью отказываться от работы со спортсменами Горуна не собирается. Пока он уже тренирует нескольких каратистов онлайн, однако переходить к полноценной тренерской карьере не планирует.
Также бывший спортсмен не намерен открывать собственный клуб. В то же время, он допускает сотрудничество с другими клубами - например, проведение краткосрочных тренировочных сборов или работу с группой спортсменов в течение нескольких часов, дней или недель.
Главное условие для него – не быть постоянно привязанным к одному месту и иметь возможность уделять время другим проектам.
Чем будет заниматься Горуна после завершения карьеры
По словам спортсмена, сейчас он находится на развилке и не определился с одним главным направлением. Горуна планирует продолжать работу сразу в четырех сферах:
- Duel Duck – проект по цифровизации споров между людьми;
- деятельность в Украинской федерации карате;
- милитарный проект;
- онлайн-карате и проведение семинаров.
Горуна отметил, что и дальше будет развивать эти направления параллельно, как делал это раньше. Именно такая модель деятельности, а не работа в должности главного тренера сборной, отвечает его нынешним планам после завершения спортивной карьеры.
Ранее мы сообщали, что Станислав Горуна объяснил возвращение на татами после двухлетней паузы.