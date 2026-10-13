"Ця робота забрала б мене повністю": Горуна пояснив, чому не хоче очолювати збірну України

Чому Горуна не хоче тренувати збірну України

За словами спортсмена, робота на такій посаді вимагає повної залученості, а він хоче продовжувати розвивати кілька інших напрямків діяльності.

"Якщо я щось роблю, то роблю це відповідально. А бути тренером збірної України - це мегавідповідально. І саме тому я не хочу брати на себе цю відповідальність", - пояснив Горуна.

Каратист наголосив, що його власні вимоги до роботи тренера збірної потребували б настільки багато часу та сил, що він не зміг би займатися іншими справами.

"Ця робота забрала б мене повністю. Тому тренером збірної України я бути не зможу", - підсумував спортсмен.

Чи планує Горуна тренувати після завершення кар’єри

Повністю відмовлятися від роботи зі спортсменами Горуна не збирається. Наразі він уже тренує кількох каратистів онлайн, однак переходити до повноцінної тренерської кар’єри не планує.

Також колишній спортсмен не має наміру відкривати власний клуб. Водночас він допускає співпрацю з іншими клубами - наприклад, проведення короткострокових тренувальних зборів або роботу з групою спортсменів протягом кількох годин, днів чи тижнів.

Головна умова для нього - не бути постійно прив’язаним до одного місця та мати можливість приділяти час іншим проєктам.

Чим займатиметься Горуна після завершення кар’єри

За словами спортсмена, наразі він перебуває на роздоріжжі й не визначився з одним головним напрямком. Натомість Горуна планує продовжувати роботу одразу в чотирьох сферах:

Duel Duck - проєкт із цифровізації суперечок між людьми;

діяльність в Українській федерації карате;

мілітарний проєкт;

онлайн-карате та проведення семінарів.

Горуна зазначив, що й надалі розвиватиме ці напрямки паралельно, як робив це раніше. Саме така модель діяльності, а не робота на посаді головного тренера збірної, відповідає його нинішнім планам після завершення спортивної кар’єри.