"Это пугает больше травмы": звездный олимпийский чемпион попал под шквал расизма

Скандальное интервью и реакция правоохранителей

Дело получило огласку после выхода эфира спортивного шоу Stade 2. Отвечая на вопрос о росте экстремизма во Франции перед предстоящими президентскими выборами, 11-кратный чемпионат мира признался, что его больше всего беспокоит именно ультраправое движение.

"Это пугает меня даже больше, чем собственная травма плеча", – откровенно прокомментировал ситуацию Тедди Ринер.

После этого спортсмен столкнулся с волной агрессии в соцсетях. Прокуратура Парижа поручила расследование Центральному офису по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти. В поддержку своего атлета уже официально выступил и клуб "ПСЖ", с которым дзюдоист недавно продлил контракт до 2028 года.

Проблемы со здоровьем и планы на Олимпиаду-2028

Политические споры разгорелись на фоне тяжелого периода в спортивной карьере легенды: