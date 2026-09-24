"Это пугает больше травмы": звездный олимпийский чемпион попал под шквал расизма
Французская прокуратура начала официальное расследование по факту расистских оскорблений и кибербуллинга в адрес легендарного дзюдоиста Тедди Ринера. Давление хейта в сети обрушилось на спортсмена после его публичного заявления об угрозе со стороны ультраправых политических сил.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление прокуратуры Парижа в Instagram.
Скандальное интервью и реакция правоохранителей
Дело получило огласку после выхода эфира спортивного шоу Stade 2. Отвечая на вопрос о росте экстремизма во Франции перед предстоящими президентскими выборами, 11-кратный чемпионат мира признался, что его больше всего беспокоит именно ультраправое движение.
"Это пугает меня даже больше, чем собственная травма плеча", – откровенно прокомментировал ситуацию Тедди Ринер.
После этого спортсмен столкнулся с волной агрессии в соцсетях. Прокуратура Парижа поручила расследование Центральному офису по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти. В поддержку своего атлета уже официально выступил и клуб "ПСЖ", с которым дзюдоист недавно продлил контракт до 2028 года.
Проблемы со здоровьем и планы на Олимпиаду-2028
Политические споры разгорелись на фоне тяжелого периода в спортивной карьере легенды:
- Из-за рецидива травмы правого плеча Ринер вынужден пропустить мировое первенство в Баку в следующем месяце;
- 35-летний тяжеловес стремится добыть в борьбе свое четвертое индивидуальное "золото" на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году;
- Если француз квалифицируется на Игры-2028, эта Олимпиада станет шестой и финальной в его карьере (на тот момент ему исполнится 39 лет).
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