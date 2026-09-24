"Це лякає більше за травму": зірковий олімпійський чемпіон потрапив під шквал расизму

Скандальне інтерв'ю та реакція правоохоронців

Справа набула розголосу після виходу ефіру спортивного шоу Stade 2. Відповідаючи на запитання про зростання екстремізму у Франції перед майбутніми президентськими виборами, 11-разовий чемпіонат світу зізнався, що його найбільше непокоїть саме ультраправий рух.

"Це лякає мене навіть більше, ніж власна травма плеча", - відверто прокоментував ситуацію Тедді Рінер.

Після цього спортсмен зіткнувся із хвилею агресії у соцмережах. Прокуратура Парижа доручила розслідування Центральному офісу з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. На підтримку свого атлета вже офіційно виступив і клуб "ПСЖ", з яким дзюдоїст нещодавно продовжив контракт до 2028-го року.

Проблеми зі здоров'ям та плани на Олімпіаду-2028

Політичні суперечки розгорілися на тлі важкого періоду у спортивній кар'єрі легенди: