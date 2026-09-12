Это будет увлекательная квалификация: Леклер поделился впечатлениями от первых заездов в Мадриде

Выступления в пятничных тренировках

В первой и второй практиках на новой городской трассе Шарль Леклер стабильно держался в лидирующей группе, заняв третью и вторую позиции соответственно. По итогам второй тренировки Шарль уступил лишь лучшему времени дня, которое показало Андреа Кими Антонелли, проиграв ему всего одну десятую секунды.

"Это был очень интересный день. Очевидно, что трасса абсолютно новая для всех. Она очень, очень сложная, и я думаю, что квалификация будет увлекательной", - отметил Леклер.

Ожидание от квалификации и особенности трека

Несмотря на традиционно сильную езду на городских трассах за годы карьеры в Формуле-1, пилот Скудерии не строит завышенные прогнозы, сосредотачиваясь на максимальном раскрытии потенциала болида.

Из-за специфики новой конфигурации в Мадриде обгоны во время воскресной гонки могут стать серьезным вызовом, так что борьба за стартовые позиции в субботу будет иметь решающее значение.

Леклер заверил, что команда полностью выполнила план на пятницу и максимизировала количество пройденных кругов. Монегаск ожидает высокой скорости от болидов "Мерседес", однако отмечает важность работы исключительно с собственной настройкой.

"Предстоит много работы, чтобы улучшить машину перед субботой, но день прошел неплохо. Я просто сосредоточусь на себе, пытаясь оптимизировать все, что можем, и надеюсь, что завтра мы сможем сделать что-то действительно хорошее", - добавил гонщик.