Це буде захоплива кваліфікація: Леклер поділився враженнями від перших заїздів в Мадриді

Виступи у п'ятничних тренуваннях

У першій та другій практиках на новій міській трасі Шарль Леклер стабільно тримався у лідируючій групі, посівши третю та другу позиції відповідно. За підсумками другого тренування Шарль поступився лише найкращому часу дня, який показав Андреа Кімі Антонеллі, програвши йому всього одну десяту секунди.

"Це був дуже цікавий день. Очевидно, що траса абсолютно нова для всіх. Вона дуже, дуже складна, і я думаю, що кваліфікація буде захопливою", - зазначив Леклер.

Очікування від кваліфікації та особливості треку

Попри традиційно сильну їзду на міських трасах за роки кар'єри у Формулі-1, пілот Скудерії не будує завищених прогнозів, зосереджуючись на максимальному розкритті потенціалу боліда.

Через специфіку нової конфігурації в Мадриді обгони під час недільної гонки можуть стати серйозним викликом, тож боротьба за стартові позиції в суботу матиме вирішальне значення.

При цьому Леклер запевнив, що команда повністю виконала план на п'ятницю та максимізувала кількість пройдених кіл. Монегаск очікує високої швидкості від болідів "Мерседес", проте наголошує на важливості роботи виключно з власним налаштуванням.

"Попереду багато роботи, щоб покращити машину перед суботою, але день пройшов непогано. Я просто зосереджуся на собі, намагаючись оптимізувати все, що можемо, і сподіваюся, що завтра ми зможемо зробити щось дійсно хороше", - додав гонщик.