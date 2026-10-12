Триумфальный финал сезона: Украина покорила мировую серию по пляжной борьбе в Греции
Национальная сборная Украины по пляжной борьбе феерично завершила международный сезон на финальном этапе Мировой серии в Греции. Наши спортсмены не только завоевали большое количество медалей на заключительном турнире, но и получили итоговые награды чемпионата мира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Медальный дождь и украинский пьедестал
На греческом песке украинские борцы продемонстрировали абсолютное доминирование. Настоящий фурор произвели женщины в категории до 70 кг, где весь пьедестал почета достался украинкам: Романа Вовчак завоевала "золото", Галина Разгонова получила "серебро", а Елена Никитинская – "бронзу".
Золотые награды на этапе также завоевали Диана Рысьова (до 50 кг), Оксана Москалева (до 60 кг) и Алексей Борута (до 70 кг). Серебряными призерами стали София Кушнир, Иван Семенов и Дарья Константинова, а "бронзу" получили Виктория Слободенюк и Важа Даиаури.
Благодаря этим успехам женская сборная Украины уверенно выиграла командный зачет греческого этапа, а мужская заняла итоговое третье место.
Итоги чемпионата мира
После завершения последнего этапа состоялся общий подсчет баллов Мировой серии, по итогам которого определились чемпионы и призеры чемпионата мира.
Мировые титулы завоевали сразу трое украинцев:
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Оксана Москалева (до 60 кг)
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Елена Никитинская (до 70 кг)
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Алексей Борута (до 70 кг)
Серебряными призерами ЧМ по итогам сезона стали Диана Рысьова, София Кушнир, Галина Разгонова, Иван Семенов и Важа Даиаури. Бронзовые награды общего зачета завоевали Виктория Слободенюк, Анастасия Кравченко, Романа Вовчак и Дарья Константинова.
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