Тріумфальний фінал сезону: Україна підкорила світову серію з пляжної боротьби у Греції

Медальний дощ та український подіум

На грецькому піску українські борці продемонстрували абсолютну домінацію. Справжнім фурором відзначилася жіноча категорія до 70 кг, де весь п'єдестал пошани дістався українкам: Романа Вовчак виборола "золото", Галина Разгонова здобула "срібло", а Олена Нікітінська – "бронзу".

Золоті нагороди на етапі також вибороли Діана Рисьова (до 50 кг), Оксана Москальова (до 60 кг) та Олексій Борута (до 70 кг). Срібними призерами стали Софія Кушнір, Іван Семенов та Дар'я Константинова, а "бронзу" здобули Вікторія Слободенюк і Важа Даіаурі.

Завдяки цим успіхам жіноча збірна України впевнено виграла командний залік грецького етапу, а чоловіча – посіла підсумкове третє місце.

Підсумки чемпіонату світу

Після завершення останнього етапу відбувся загальний підрахунок балів Світової серії, за підсумками якого були визначені чемпіони та призери чемпіонату світу.

Світовий титул у свій актив записали одразу троє українців:

Оксана Москальова (до 60 кг)

Олена Нікітінська (до 70 кг)

Олексій Борута (до 70 кг)

Срібними призерами ЧС за підсумками сезону стали Діана Рисьова, Софія Кушнір, Галина Разгонова, Іван Семенов та Важа Даіаурі. Бронзові нагороди загального заліку вибороли Вікторія Слободенюк, Анастасія Кравченко, Романа Вовчак і Дар'я Константинова.