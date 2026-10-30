Три года ожидания: Украина завоевала первые медали на ЧМ-2026 по тяжелой атлетике

Драматичная борьба за медали

Ивженко завоевала серебряную награду в рывке и бронзовую медаль в двоеборье. Эти достижения стали первыми для сборной Украины на чемпионатах мира с 2023 года.

В рывке украинская спортсменка уверенно выполнила все три попытки, последовательно подняв 91, 94 и 96 кг. Этот результат принес Ивженко малое "серебро" — она уступила лишь представительнице КНДР О Кван Ок (102 кг). В толчке украинка зафиксировала в третьей попытке 118 кг и заняла четвертое место. По сумме двух упражнений Ольга набрала 214 кг, что обеспечило ей бронзовую награду в двоеборье — большую медаль чемпионата мира.

Результаты в весовой категории до 57 кг (двоеборье):

О Кван Ок (КНДР) — 227 кг (102 + 125) Чень Гуаньлинь (Тайвань) — 215 кг (90 + 125) Ольга Ивженко (Украина) — 214 кг (96 + 118)

Результативный сезон Ивженко

Для Ивженко это первая в карьере награда взрослого чемпионата мира, которая продолжила серию ее успешных выступлений в 2026 году.

В начале года украинка завоевала "серебро" взрослого чемпионата Европы, а незадолго до мирового первенства стала абсолютной чемпионкой Европы среди молодежи до 23 лет.

На турнире в Нинбо Украину представляют семь спортсменов. Впереди выступления еще четырех украинцев, в том числе лидера женской сборной и четырехкратной чемпионки Европы Камилы Конотоп.

Стоит отметить, что чемпионат мира-2026 открывает квалификационный период к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Поэтому завоеванные Ольгой медали — важный результат на пути к олимпийской лицензии.