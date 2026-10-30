Три роки очікування: Україна здобула перші медалі на ЧС-2026 з важкої атлетики

Драматична боротьба за медалі

Івженко виборола срібну нагороду в ривку та бронзову медаль у двоборстві. Ці здобутки стали першими для збірної України на світових першостях з 2023 року.

У ривку українська спортсменка впевнено виконала всі три спроби, послідовно взявши вагу 91 кг, 94 кг та 96 кг. Цей показник приніс Івженко мале "срібло", де вона поступилася лише представниці КНДР О Кван Ок (102 кг). У поштовху українка зафіксувавши у третій спробі 118 кг і посіла четверте місце. За сумою двох вправ Ольга здобула 214 кг, що забезпечило їй бронзову нагороду у двоборстві – велику медаль чемпіонату світу.

Результати у ваговій категорії до 57 кг (двоборство):

О Кван Ок (КНДР) – 227 кг (102 + 125) Чень Гуаньлінь (Тайвань) – 215 кг (90 + 125) Ольга Івженко (Україна) – 214 кг (96 + 118)

Результативний сезон Івженко

Для Івженко це перша в кар'єрі нагорода дорослого чемпіонату світу, яка продовжила її серію успішних виступів у 2026 році.

На початку року українка здобула "срібло" дорослого чемпіонату Європи, а незадовго до світової першості стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді до 23 років.

На турнірі в Нінбо Україну представляють семеро спортсменів. Попереду на поміст вийдуть ще четверо українців, зокрема лідерка жіночої збірної та чотириразова чемпіонка Європи Каміла Конотоп.

Варто зазначити, що чемпіонат світу-2026 відкриває кваліфікаційний період до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Тож здобуті Ольгою нагороди – важливий результат на шляху до олімпійської ліцензії.