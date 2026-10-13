"Надо было заявить выступлением": Горуна объяснил возвращение на татами после двухлетней паузы

Хотел завершить карьеру на татами

Горуна признался, что перед турниром в Зальцбурге рассматривал разные сценарии завершения карьеры, ведь не мог заранее знать, как сложится его выступление.

"Я рассматривал разные сценарии в зависимости от того, как все сложится. Проиграть тоже можно эффектно, красиво. Я ведь не знал, как все пойдет, поэтому прокручивал в голове разные варианты", - объяснил спортсмен.

По словам каратиста, в конце концов реализовался желаемый для него сценарий, и он смог завершить спортивный путь именно так, как планировал.

Почему вернулся после паузы

Горуна отметил, что возвращение к соревнованиям после длительной паузы в возрасте 37 лет было гораздо сложнее, чем в младшем возрасте. Он уже имел подобный опыт после травмы в 2015 году, когда пропустил много времени и полноценно вернулся к выступлениям только в 2017-м.

Однако на этот раз у спортсмена была другая мотивация. Поскольку он фактически не соперничал почти два года, Горуна не хотел ограничиваться формальным объявлением о завершении карьеры.

"Поэтому это нужно было заявить выступлением. Вернуться, чтобы уйти", - подчеркнул каратист.

Два месяца подготовки к последнему турниру

Перед соревнованиями Горуна перешел в весовую категорию до 84 кг и в конце концов выиграл турнир. По словам спортсмена, такой результат не стал случайностью: он целенаправленно готовился к возвращению.

Подготовка длилась два месяца – от тренировочного сбора на Драгобрате до самого старта. Программа включала физическую и специальную подготовку, а также спарринги.

"Это была авантюра, но продуманная, ответственная и сознательная", - подытожил Горуна.