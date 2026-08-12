Скандальные ракурсы под запретом: что отныне нельзя показывать во время трансляций женских соревнований
Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) представили новые требования для телекомпаний. Они призваны прекратить сексуализацию спортсменок во время трансляций.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт EBU.
Новые стандарты и запрещенные ракурсы
Телеканалам представили 23-страничное руководство под названием Raising the Bar ("Поднимая планку"). Документ адресован операторам и режиссерам и содержит четкие ограничения на освещение выступлений в легкоатлетических дисциплинах.
Главные изменения в работе с камерой:
- Запрещенные ракурсы: Рекомендуется полностью отказаться от съемки с нижних позиций, крупных затяжных планов отдельных частей тела и кадров сзади во время наклонов или ожидания старта.
- Ограничение повторов: Замедленные кадры разрешено использовать только тогда, когда они объясняют технику выполнения или раскрывают спортивный результат.
- Приоритет общих планов: Вместо акцента на теле, советуют чаще показывать атлеток в полный рост, общую динамику соревнований и эмоции на лицах.
Почему возникла потребность в ограничениях
К разработке правил привлекли известных спортсменок – Холли Брэдшоу, Ивану Шпанович и Бланку Влашич. По словам Брэдшоу, из-за специфического расположения камер легкоатлетки вынуждены думать о том, как будут выглядеть в кадре, вместо того чтобы полностью сосредоточиться на результате.
Кроме того, двусмысленные фрагменты из официальных эфиров регулярно использовались для создания сексуализированного контента и травли в соцсетях. Цель нововведений – защитить спортсменок от кибербуллинга и убрать гендерные стереотипы с телеэкранов.
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