Скандальні ракурси під забороною: що відтепер не можна показувати під час трансляцій жіночих змагань
Європейська легкоатлетична асоціація спільно з Європейською мовною спілкою (EBU) презентували нові вимоги для телевізійних мовників. Вони покликані припинити сексуалізацію спортсменок під час трансляцій.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційній сайт EBU.
Нові стандарти та заборонені ракурси
Телеканалам представили 23-сторінковий посібник під назвою Raising the Bar ("Піднімаючи планку"). Документ адресований операторам і режисерам та містить чіткі обмеження щодо висвітлення виступів у легкоатлетичних дисциплінах.
Головні зміни в роботі з камерою:
- Заборонені ракурси: Рекомендується повністю відмовитися від зйомки з нижніх позицій, затяжних крупних планів окремих частин тіла та кадрів ззаду під час нахилів чи очікування старту.
- Обмеження повторів: Уповільнені кадри дозволено використовувати виключно тоді, коли вони пояснюють техніку виконання або розкривають спортивний результат.
- Пріоритет загальних планів: Замість акценту на тілі радять частіше показувати атлеток у повний зріст, загальну динаміку змагань та емоції на обличчях.
Чому виникла потреба в обмеженнях
До створення правил долучилися відомі спортсменки – Голлі Бредшоу, Івана Шпанович та Бланка Влашич. За словами Бредшоу, через специфічне розташування об'єктивів легкоатлетки змушені думати про те, як виглядатимуть у кадрі, замість повної концентрації на результаті.
Крім того, двозначні вирізки з офіційних ефірів регулярно використовувалися для створення сексуалізованого контенту й цькування в соцмережах. Мета нововведень – захистити атлеток від кібербулінгу та прибрати гендерні стереотипи з телеекранів.
Раніше ми розповіли, як 17-річна українська легкоатлетка тричі оновила рекорд у фіналі чемпіонату світу.