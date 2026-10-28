Семь медалей и первое место в зачете: Украина покорила чемпионат Европы по черлиденгу
Сборная Украины торжествовала в медальном зачете чемпионата Европы по черлиденгу, который состоялся в Греции. Украинцы завершили соревнование с семью наградами.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию черлиденга Украины.
Три золотые награды в чер поме и хип-хопе.
В номинации чер пом среди взрослых чемпионками Европы стали Анастасия-Анна Малошенко и Елизавета Тимофеева. Для украинского дуэта это уже четвертое "золото" континентальных первенств.
В этой же номинации среди юношей победили Полина Зленко и Арина Жукова. Еще один украинский дуэт - Алина Веремиенко и Полина Крыжановская - завоевал бронзовые награды.
В соревнованиях по хип-хопу среди юниоров чемпионками Европы стали Екатерина Шпук и Кристина Падко. Бронзовыми призерками в этой категории стали Екатерина Догарева и Дарья Репей.
Украинцы завоевали медали и в юношеском хип-хопе
Еще две награды украинская сборная завоевала в номинации хип-хоп среди юношей. Марта Тучак и Марьяна Шпикула стали серебряными призерками, а Андрей Синица и Ульяна Бидаш завоевали бронзу.
Таким образом, украинские дуэты завоевали на чемпионате Европы семь медалей и заняли первое место в общем медальном зачете:
- 3 золотые медали;
- 1 серебряная медаль;
- 3 бронзовые медали.
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