Сім медалей і перше місце в заліку: Україна підкорила чемпіонат Європи з черліденгу

Три золоті нагороди в чер помі та хіп-хопі

У номінації чер пом серед дорослих чемпіонками Європи стали Анастасія-Анна Малошенко та Єлизавета Тимофєєва. Для українського дуету це вже четверте "золото" континентальних першостей.

У цій же номінації серед юнаків перемогу здобули Поліна Зленко та Аріна Жукова. Ще один український дует - Аліна Веремієнко та Поліна Крижанівська — виборов бронзові нагороди.

У змаганнях із хіп-хопу серед юніорів чемпіонками Європи стали Катерина Шпук і Христина Падко. Бронзовими призерками в цій категорії стали Катерина Догарєва та Дар’я Репей.

Українці здобули медалі й у юнацькому хіп-хопі

Ще дві нагороди українська збірна здобула в номінації хіп-хоп серед юнаків. Марта Тучак і Мар’яна Шпікула стали срібними призерками, а Андрій Синиця та Уляна Бідаш вибороли бронзу.

Таким чином, українські дуети здобули на чемпіонаті Європи сім медалей і посіли перше місце в загальному медальному заліку: