Путь чемпиона: украинский пауэрлифтер с ДЦП установил мировой рекорд

Рекордная попытка

Уроженец Николаева обновил мировой рекорд по пауэрлифтингу. На соревнованиях открытого чемпионата ВПА западной Украины Дмитрий поднял 107,5 кг при собственном весе в 55 кг - то есть почти вдвое больше своего веса.

К рекорду Дмитрий Полович пришел благодаря работе с тренером Анной Куркуриной. Следует отметить, что в прошлом году Дмитрий также установил мировой рекорд, подняв вес в 105 кг.

История Дмитрия Половича

Дмитрий Полович родился с детским церебральным параличом IV степени. После лет реабилитации он начал занятие пауэрлифтингом в 2020 году.

В прошлом году спортсмен уже установил мировой рекорд в становой тяге, подняв вес в 105 кг. Это произошло на чемпионате мира по паверлифтингу в Будапеште.

Полович стал первым человеком в своей категории, которому покорился вес 105 килограммов.