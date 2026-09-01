Шлях чемпіона: український пауерліфтер з ДЦП встановив світовий рекорд

Рекордна спроба

Уродженець Миколаєва оновив світовий рекорд у пауерліфтингу. На змаганнях відкритого чемпіоната ВПА західної України Дмитро підняв 107,5 кг за власної ваги у 55 кг - тобто майже вдвічі більше за свою вагу.

До рекорду Дмитро Полович прийшов завдяки роботі із тренеркою Анною Куркуріною. Варто зазначити, що минулого року Дмитро також встановив світовий рекорд, піднявши вагу у 105 кг.

Історія Дмитра Половича

Дмитро Полович народився із дитячим церебральним паралічем IV ступеня. Після років реабілітації він почав заняття пауерліфтінгом у 2020-му році.

Минулого року спортсмен вже встановив світовий рекорд у становій тязі, піднявши вагу в 105 кг. Це сталося на чемпіонаті світу з паверліфтінгу в Будапешті.

Полович став першою людиною у своїй категорії, якій підкорилася вага у 105 кілограмів.