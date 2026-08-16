Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту

Как выступили Ярослава Магучих и Ирина Геращенко

Первой высотой, которую должны были покорить участницы финала, была позавчкк 183 сантиметра. Магучих стартовала позже, поэтому на эту высоту не прыгала, а вот Геращенко справилась с этим вызовом с первой попытки.

Высоту 188 сантиметров Геращенко взяла со второй попытки, а вот Магучих вступила в борьбу уже на отметке 192, которую также покорила на первом прыжке.

Первый фактический излом произошел на высоте 195 сантиметров: Геращенко не смогла взять эту планку и осталась пятой. Представительница Польши Мария Жодиц взяла этот показатель с первой попытки, а Ярослава Магучих – со второй.

Решающими стали прыжки на 197. Магучих сразу же совершила безупречный скачок, тогда как Мария Жодик и Мария Вукович из Черногории трижды не смогли выполнить правильный скачок. Таким образом, Магучих стала чемпионкой Европы-2026.

Ярослава Магучих на чемпионатах Европы

Для 25-летней украинки это третья золотая медаль на чемпионатах Европы по легкой атлетике на открытом стадионе. Она побеждала в 2022 году в Мнюхене и 2024 году в Риме.

Также Мгучих остается мировой рекордсменкой в прыжках в высоту: в прошлом году ей подчинился результат 210 сантиметров. В наследии Ярославы также золотая медаль Олимпиады-2024 в Париже.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Бирмингеме

Соревнования продолжаются с 10 по 16 августа. В рамках турнира разыгрывается 50 комплектов наград, а в соревнованиях принимают участие 1645 атлетов из 49 стран мира.

Следующий чемпионат Европы состоится в 2028 году, его будет принимать польский город Хоржув.