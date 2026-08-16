Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту

Як виступили Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко

Першою висотою, яку мали підкорити учасниці фіналу, була позанчк 183 сантиметри. Магучіх стартувала пізніше, тому на цю висоту не стрибала, а от Геращенко впоралася із цим викликом із першої спроби.

Висоту 188 сантиметрів Геращенко взяла з другої спроби, а от Магучіх вступила у боротьбу вже на позначці 192, яку також підкорила на першому стрибку.

Перший фактичний злам відбувся на висоті 195 сантиметрів: Геращенко не змогла взяти цю планку і залишилася п'ятою. Представниця Польщі Марія Жодзік взяла цей показник з першої спроби, а Ярослава Магучіх – з другої.

Вирішальними стали стрибки на 197. Магучіх одрзу ж виконала бездоганний стрибок, тоді як Марія Жодзік та Марія Вукович з Чорногорії тричі не змогли виконати правильний стрибок. Таким чином, Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026.

Ярослава Магучіх на чемпіонатах Європи

Для 25-річної українки це третя поспіль золота медаль на чемпіонатах Європи з легкої атлетики на відкритому стадіоні. Вона перемагала у 2022 у Мнюхені та 2024 році у Римі.

Також Мгучіх залишається світовою рекордсменкою у стрибках у висоту: минулого року їй підкорився результат 210 сантиметрів. У доробку Ярослави також золота медаль Олімпіади-2024 у Парижі.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі

Змгання тривають з 10 по 16 серпня. В рамках турніру розігрується 50 комплектів нагород, а участь у змаганнях беруть 1645 атлетів з 49 країн світу.

Наступний чемпіонат Європи відбудеться у 2028 році, його прийматиме польське місто Хоржув.