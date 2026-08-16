Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту
Українка виграла золоту медаль на європейських змаганнях. Їй вдалося взяти висоту 1.97 метра і цього вистачило для перемоги на чемпіонаті Європи. Ще одна українка у цьому секторі, Ірина Геращенко, показала п'ятий результат.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати змагань.
Як виступили Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко
Першою висотою, яку мали підкорити учасниці фіналу, була позанчк 183 сантиметри. Магучіх стартувала пізніше, тому на цю висоту не стрибала, а от Геращенко впоралася із цим викликом із першої спроби.
Висоту 188 сантиметрів Геращенко взяла з другої спроби, а от Магучіх вступила у боротьбу вже на позначці 192, яку також підкорила на першому стрибку.
Перший фактичний злам відбувся на висоті 195 сантиметрів: Геращенко не змогла взяти цю планку і залишилася п'ятою. Представниця Польщі Марія Жодзік взяла цей показник з першої спроби, а Ярослава Магучіх – з другої.
Вирішальними стали стрибки на 197. Магучіх одрзу ж виконала бездоганний стрибок, тоді як Марія Жодзік та Марія Вукович з Чорногорії тричі не змогли виконати правильний стрибок. Таким чином, Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026.
Ярослава Магучіх на чемпіонатах Європи
Для 25-річної українки це третя поспіль золота медаль на чемпіонатах Європи з легкої атлетики на відкритому стадіоні. Вона перемагала у 2022 у Мнюхені та 2024 році у Римі.
Також Мгучіх залишається світовою рекордсменкою у стрибках у висоту: минулого року їй підкорився результат 210 сантиметрів. У доробку Ярослави також золота медаль Олімпіади-2024 у Парижі.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі
Змгання тривають з 10 по 16 серпня. В рамках турніру розігрується 50 комплектів нагород, а участь у змаганнях беруть 1645 атлетів з 49 країн світу.
Наступний чемпіонат Європи відбудеться у 2028 році, його прийматиме польське місто Хоржув.
Раніше бронзовим призером чемпіонату Європи у Бірмінгемі став наш Михайло Кохан, який успішно виступив у метанні молота.