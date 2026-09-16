Делаем все, чтобы этого не произошло: Зантарая подверг жесткой критике возвращение россиян в спорт

Недопустимые случаи МОК и молчание функционеров

Зантарая рассказал об возмущении из-за ситуации с допуском атлетов из страны-агрессорки. В частности, он упомянул случай с российской спортсменкой, ранее удалось дисквалифицировать за поддержку оккупации.

"Очень странная история складывается вокруг того, что сегодня они возвращаются. Недавно видел фотографию одной атлетки, которую дисквалифицировали, потому что она была на наших территориях в Донецке. Сегодня она стоит в Международном олимпийском комитете, но никакой реакции от наших спортивных функционеров нет", - подчеркнул Зантарая.

Эксчемпион подчеркнул, что сам сделал бы официальные заявления и обращения, однако сейчас нет соответствующих полномочий, поэтому вынужден наблюдать за ситуацией со стороны.

Четыре года борьбы и роль спортивных руководителей

Спортсмен также упомянул о своем четырехлетнем опыте в должности главы Комиссии атлетов НОК Украины. За это время команда сделала многое для недопущения россиян, а все результаты работы были документально подтверждены.

По мнению Зантараи, текущие проблемы – это ответственность профильных руководителей. Именно руководители федераций и спортивные функционеры должны отрабатывать каждый случай.

Украина должна жестко реагировать на попытки отбеливания атлетов из РФ, добавил Зантарая.