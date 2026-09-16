Робимо все, щоб цього не сталось: Зантарая жорстко розкритикував повернення росіян у спорт

Неприпустимі випадки в МОК та мовчання функціонерів

Зантарая розповів про обурення через ситуацію з допуском атлетів із країни-агресорки. Зокрема, він згадав випадок із російською спортсменкою, яку раніше вдалося дискваліфікувати за підтримку окупації.

"Дуже дивна історія складається навколо того, що сьогодні вони повертаються. Нещодавно бачив світлину однієї атлетки, яку дискваліфікували, тому що вона була на наших територіях в Донецьку. Сьогодні вона стоїть в Міжнародному олімпійському комітеті, але жодної реакції від наших спортивних функціонерів немає", - наголосив Зантарая.

Ексчемпіон підкреслив, що сам зробив би офіційні заяви та звернення, проте зараз не має відповідних повноважень, тому змушений спостерігати за ситуацією зі сторони.

Чотири роки боротьби та роль спортивних очільників

Спортсмен також згадав про свій чотирирічний досвід на посаді голови Комісії атлетів НОК України. За цей час команда зробила чимало для недопущення росіян, а всі результати роботи були документально підтверджені.

На думку Зантараї, поточні проблеми - це відповідальність профільних керівників. Саме керівники Федерацій та спортивні функціонери повинні відпрацьовувати кожний випадок.

Україна має жорстко реагувати на будь-які спроби відбілювання атлетів із РФ, додав Зантарая.