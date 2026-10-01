Рекорд Кросби и перестрелка в Денвере: результаты НХЛ

"Питтсбург" переехал "Филадельфию"

Это был матч "пингвинов" - они ведь не только разгромили "Флайерз", но и их капитан Сидни Кросби установил новый рекорд НХЛ - новый сезон стал для него 20-м в статусе капитана.

По этому показателю он опередил канадца Стива Айзермана из "Детройта" (выступал с 1983 по 2006 годы).

Также Кросби вместе с Евгением Малкиным и Крисом Летангом установил рекорд по количеству совместных побед в регулярном чемпионате. Тройка "Питтсбурга" одержала уже 494 победу, превзойдя результат тройки Джо Торнтон - Джо Павелски - Марк-Эдуард Власик на одну победу.

"Филадельфия Флайерз" - "Питтсбург Пингвинз" - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голевое безумие в Денвере

"Колорадо" и "Лос-Анджелес" выдали результативный матч старта сезона. Если в первый игровой день "Ойлерз" и "Кэнакс" забросили на двоих 11 шайб, зрители в Денвере увидели 12 шайб.

В этой безумной перестрелке победителями вышли "Эвеланш". Главным героем в составе "Колорадо" стал Брок Нельсон (1 шайба и 2 ассиста), а также Паркер Келли (гол+передача).

Увидели зрители также и драку - в третьем периоде сошлись два канадца - нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон и защитник "Кингз" Брандт Кларк. В итоге оба набоксировали на пятиминутное изъятие.

"Колорадо Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кингз" - 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)

Канадцы принесли победу "Торонто"

"Мэйпл Лифс" смогли победы "Нью-Йорк Айлендерс" благодаря двум шайбам от канадских нападающих. Колтон Сиссонс и Истон Коуэн отличились еще в первом периоде.

Во втором периоде зрители голов не увидели, а в заключительной 20-минутке "Айлендерс" смогли отквитать одну шайбу.

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)