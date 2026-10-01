Рекорд Кросбі та перестрілка в Денвері: результати НХЛ

"Піттсбург" переїхав "Філадельфію"

Це був матч "пінгвінів" - адже вони не лише розгромили "Флаєрз", але й їх капітан Сідні Кросбі встановив новий рекорд НХЛ - новий сезон став для нього 20-м в статусі капітана.

За цим показником він випередив канадця Стіва Айзермана з "Детройта" (виступав з 1983-го по 2006-й роки).

Також Кросбі разом з Євгенієм Малкіним та Крісом Летангом встановив рекорд за кількістю спільних перемог в регулярному чемпіонаті. Трійка "Піттсбурга" здобула вже 494-ту перемогу, перевершивши результат трійки Джо Торнтон - Джо Павелскі - Марк-Едуард Власік на одну перемогу.

"Філадельфія Флаєрз" - "Піттсбург Пінгвінз" - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Гольове божевілля в Денвері

"Колорадо" та "Лос-Анджелес" видали найрезультативніший матч старту сезону. Якщо в перший ігровий день "Ойлерз" та "Кенакс" закинули на двох 11 шайб, то глядачі в Денвері побачили 12 шайб.

В цій шаленій перестрілці переможцями вийшли "Евеланш". Головним героєм у складі "Колорадо" став Брок Нельсон (1 шайба та 2 асисти), а також Паркер Келлі (гол + передача).

Побачили глядачі також і бійку - в третьому періоді зійшлися два канадці - нападник "Колорадо" Натан Маккіннон та захисник "Кінгз" Брандт Кларк. В підсумку обидва набоксували на п'ятихвилинне вилучення.

"Колорадо Евеланш" - "Лос-Анджелес Кінгз" - 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)

Канадці принесли перемогу "Торонто"

"Мейпл Ліфс" змогли перемоги "Нью-Йорк Айлендерс" завдяки двом шайбам від канадських нападників. Колтон Сіссонс та Істон Коуен відзначилися ще в першому періоді.

В другому періоді глядачі голів не побачили, а в заключній 20-хвилинці "Айлендерс" змогли відквитати одну шайбу.

"Торонто Мейпл Ліфс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)